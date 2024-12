Puedes recibir críticas injustificadas, que probablemente nada tengan que ver con tu trabajo, pero no te aflijas o no al menos no lo hagas ver públicamente, lo mejor es relativizar el comentario y tratar de neutralizar a quien te ataca.

La obstinación puede convertirse en obsesión si no se le ponen límites. Tú eres capaz de discernir entre lo que te conviene y lo que no, así que no empeñes en exceso en cosas que a lo mejor no están en tu mano.