Tu estado de ánimo está un poco inestable últimamente. Descansas poco y no haces por descansar. Dolores de cabeza fuertes te indicarán que no debes tomarte a broma lo de dormir más horas. Una conversación trascendente con un amigo te hace pensar en tu futuro sentimental.

Puede que el ambiente a tu alrededor no sea especialmente cómodo; tú céntrate en lo tuyo, no intentes arreglar algo para lo que no estás capacitado, por mucho que te importen las personas afectadas. Si intentas solucionar problemas que no te incumben, lo más probable es que salgas perjudicado.