No ignores las señales. Tu signo tiene un mensaje claro que puede ayudarte a entender qué pasos seguir para acercarte a una relación más auténtica y satisfactoria.

Este domingo trae una energía única que afecta directamente a tu vida sentimental. La posición de Venus y la Luna está generando movimientos poderosos que sacarán a la luz sentimientos ocultos, decisiones postergadas o nuevas conexiones que no podrás ignorar.

Aprovecha el domingo para darte un respiro: últimamente estás sometido a presiones demasiado intensas, y si no prestas un poco más de atención a tu salud emocional acabarás pagándolo. Quizá le estés dando demasiada importancia a lo que los demás piensan de ti.

Sí, es un día de repasare los fallos del pasado reciente y comprometerse a enmendarlos, pero regodearse en ellos no es nada bueno tampoco. Una vez hecho el propósito de enmienda, disfruta del día.

Disfrutarás de un gran día festivo, con la suerte pisándote los talones. Vives un gran momento sentimental en pareja, y puedes plantearte subir otro peldaño y comenzar un compromiso o, por qué no, una boda. Tu número de la suerte será el ocho.

Inicias un período muy fructífero en el ámbito profesional que te ayudará a alcanzar objetivos y metas en este campo. Trata de no involucrarse en cuestiones que no tengan que ver con tu carrera laboral. Te sentaría bien una aventura romántica.

Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será reconocida por los demás. Procura cuidar tu salud, corres el riesgo de resfriarse.

Buen momento para desarrollar tus planes más complicados; encontrarás las amistades, socios o aliados precisos que necesitas ahora, pero procura no ligarse demasiado a ellos para no caer en una dependencia que no será de tu interés en el futuro.