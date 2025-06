Como Bruno Mars, que también es Libra, tú tienes el potencial de brillar con fuerza, pero solo si dejas de planificar tanto y te lanzas a la acción. Porque el equilibrio está bien, pero no si te quedas quieto esperando que todo se alinee solo.

Este día los astros te dicen en voz alta lo que tú finges no escuchar y es que dejes de procrastinar , ya que es hora de dejar el mañana lo hago y pasar al ya está hecho.

El contacto con la Naturaleza será tu salvación este fin de semana. Si te quedas en casa, acabarás por imbuirse del espíritu de trabajo que te caracteriza y no disfrutarás del tiempo libre. Mucho mejor si además haces algo de ejercicio.

Te verás con la capacidad y el tiempo necesarios para acometer proyectos de índole doméstico que no podrás aparcar por más tiempo. Por ejemplo, una mano de pintura dada con paciencia no cuesta tanto, y te servirá para relajarte si no manchas mucho.