ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Procura descansar todo lo que puedas y no te agobies si no aprovechas para hacer todas las cosas que no puedes hacer entre semana. El domingo está para hacer lo que a uno le apetece hacer, y hoy a te apetecer descansar y tener tiempo para ti mismo, para tus aficiones solitarias.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Hoy el amor y la familia se van a ver potenciados y dedicarás gran parte de tu tiempo a sembrar nueva semillas en estos campos. El descanso y el tiempo libre te ayudarán a aclarar algunas dudas relacionadas con la salud.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Aleja todo lo que de negativo ha acumulado tu cabeza durante la semana laboral y céntrate en planear una jornada completamente dedicada a los intereses de tu familia, que son también los tuyos y los más importantes, en definitiva.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Te mostrarás leal y sincero con tus amigos y te verás recompensado por ello, reviviendo momentos agradables que ya casi habías olvidado, cuando la sinceridad y la fidelidad estaban por encima de muchas otras cosas.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Es posible que te afecte hoy el hecho de no poder ayudar a alguien o colaborar para que las situaciones de desamparo que observas se solucionen, pero sabes que no está del todo en tu mano. A cambio, servirás de mucho a una persona cercana.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Hoy vas a decidir que necesitas que todo el mundo te obedezca. No serás desagradable con los demás, pero simplemente quieres que no te rechisten. Tienes suerte con los juegos de números, y ganarás un dinero nada despreciable en las apuestas con los amigos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Buenas expectativas laborales; entras en una etapa muy favorable para mejorar tu calidad de vida y tu situación profesional. La salud también será una prioridad hoy, y dedicarás un tiempo importante a los cuidados físicos que necesitas.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

En estos días despliegas mucha actividad, tal vez demasiada, y los resultados serán agridulces. No puedes estar a todo y que todo salga bien. Trata de aminorar la marcha para que los asuntos no te desborden.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Pueden surgir problemas sentimentales que te afectarán en lo más profundo de tu ser y hasta pueden perjudicar tu salud. Debes tratar de buscar otras alternativas para distraerte y no pensar demasiado en los desequilibrios sentimentales. Con el tiempo podrás olvidar.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Tu trabajo te resulta cada vez más rutinario y pesado, y lo malo es que el tiempo de ocio es también cada vez más previsible. Será más fácil que cambies lo último, y buscarás nuevas actividades que aporten algo de sal y pimienta a tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Buscarás soluciones en las medicinas alternativas ante pequeñas dolencias que no dejan en paz últimamente. Pese a no estar muy de acuerdo con estas prácticas, alguien cercano te convencerá de que no tienes nada que perder.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Se presentará la posibilidad de viajes relacionados con tus actividades profesionales o académicas. Tal vez sean para más tiempo del que te apetecería, pero valorarás si tus intereses en ese campo están por encima de las cuestiones más personales.