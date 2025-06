Buen momento para desarrollar tus planes más complicados; encontrarás las amistades, socios o aliados precisos que necesitas ahora, pero procura no ligarse demasiado a ellos para no caer en una dependencia que no será de tu interés en el futuro.

No pretendas adelgazar dejando de comer, solo servirá para procurarte problemas de salud. Si no tienes la posibilidad de acudir a un especialista, seguro que alguien cercano te puede pasar una dieta equilibrada.

Jornada de mucha tranquilidad y sosiego; te gustará que el día transcurra sin sobresaltos y aislado del mundanal ruido. Aprovecha para no hacer nada y relajar tu espíritu y tu organismo. Puede que no acabe el día sin recibir una agradable sorpresa.

La presencia insistente en tu entorno de una persona a la que casi ni conoces puede llegar a ponerte nervioso. No dejarás que nadie se crea amigo tuyo cuando tú no consideras que lo es. Te sentirás importante como para codearte con alguien a quien no has elegido.