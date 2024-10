ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Sientes necesidad de vivir emociones fuertes que te hagan revivir esa sensación de riesgo que amabas tanto cuando eras más joven. La vida sedentaria y la relación estable que mantienen desde hace tiempo han hecho que te vuelvas rutinario.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Es el momento de agarrar el toro por los cuernos. Ese asunto familiar te trae de cabeza se puede complicar definitivamente. Párate a analizar los pros y los contras, pero toma una decisión, porque llevas demasiado tiempo pendiente de ello.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Te reirás de todo lo que te digan y harás lo posible para que los que te rodean lo hagan también. Serás el alma de cualquier fiesta y la diversión en cualquier reunión. Tu sencillez encantará a una persona en particular, que precisamente está aburrida de tanta sofisticación.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tu signo sigue en una línea ascendente hacia lo más positivo en el terreno del amor, debes aprovechar esta etapa para recomponer tu vida sentimental. Las flores te traerán suerte.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Vas a tener algunos gastos imprevistos dentro del presupuesto doméstico. Una reparación del coche, un taxi, una invitación de compromiso, un regalo que se te había olvidado. En el amor estás de enhorabuena y puedes disfrutarlo a tope.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Tras un tiempo un tanto gris, mejoran tus relaciones y vuelves a reunirte con gente a la que aprecias. Tu pareja llevará el mando de las operaciones y así debe ser, para que cumplir con los compromisos no te cargue de nuevas dosis de estrés.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Tus planes para desconectar de una semana de nervios y tensión se pueden ir al garete a causa de una reunión social con al que no contabas. Tendrás que hacer grandes esfuerzos para mantener la compostura, pero finalmente obtendrás tu recompensa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Encontrarás un buen entretenimiento en el momento menos esperado. Tus planes para este domingo no serán excepcionales, pero con poco que pongas de tu parte el día puede llegar a convertirse en una jornada inolvidable.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Ya va siendo hora de pensar en ti, y algo menos en tu pareja. Das demasiado y no es raro que te sientas frustrado al no recibir lo mismo. O te buscas otra pareja o te controlas a la hora de entregar todo lo que te pidan. Lo primero eres tú.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Es muy probable que debas enfrentarte a un problema personal bastante serio, en el que hacer gala de tu proverbial equilibrio. Las personas que tienes alrededor pueden pensar que no te implicas a fondo. Trata de hacerles ver que tu actitud no significa que no le des importancia a lo que sí lo tiene.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Se presenta para ti una jornada ante todo divertida, en la que podrás saborear viejos recuerdos con los amigos de siempre gracias a un viaje o a una dilatada sobremesa en torno a un álbum de fotos. Habrá tiempo también para la sorpresa.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Un cambio de actitud va a facilitarte la relación con los demás y a contribuir a tu mejora en el trabajo. Estarás ocupado con asuntos económicos, que pueden sufrir un revés si no tienes cuidado con los consejos que sigues. Tendrás tiempo para dedicarlo al ocio.