No te dejes llevar por lo arrebatos pasionales o de celos y procura ser más comprensivo con las actitudes de tu pareja si no quieres poner en peligro una relación que caminaba hacia una estabilidad definitiva.

Te tentará hoy tu sed de aventura, incluso de gusto por los deportes de riesgo, pero si entras en ese campo será mejor que te asesores convenientemente para no echar a perder tu estabilidad y la de los tuyos.

Observarás cierta agresividad en la gente que te rodea y en principio no lo achacarás a tu actitud pero, si te paras a pensar, comprobarás que tu tendencia a pedir cuentas a los demás de tus propios problemas acaba por propiciar esta actitud.

Lamentablemente, esta jornada la contradicción manda en ti. Es muy posible que interpretes erróneamente las señales de los demás. Así, no te sorprendas si acabas confundiendo la mera amistad con sentimientos mucho más profundos. Avisado quedas.

Sácale todo el jugo a las oportunidades que se te vayan presentando. Sin agobios, y con una actitud positiva. Trata de no ver sólo lo malo, busca la cara amable de las cosas. De lo contrario, el pesimismo acabará haciendo mella en ti.

Lánzate sin miedo a por lo que buscas; ni se te ocurra quedarte en casa, lamentándote por tu escasa fortuna. Autocompadecerte no va a servirte de nada, más bien al contrario. Eso sí, si pese al esfuerzo no encuentras lo que buscas, no desesperes. Ten paciencia, todo llega.