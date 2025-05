Jornada de mucha tranquilidad; te gustará que el día transcurra sin sobresaltos y aislado del ruido. Aprovecha para no hacer nada y relajar tu espíritu y tu organismo. Puede que no acabe el día sin recibir una agradable sorpresa.

Un día malo lo tiene cualquiera. Sufrirás de un estado de escasa comunicación con los demás, pero sabes perfectamente que una conjunción de pequeños malestares no te dará para mucho más. Mañana serás otra persona, más vitalista.

Sentirás hoy una insólita preocupación por tu apariencia, más que nada, porque necesitas que los demás te recuerden lo estupendamente que aparentas. Y eso no es coquetería, sino, más bien, narcisismo, pero por un día te lo puedes permitir.

Si no actúas con determinación, podrás estar dejando pasar una magnífica oportunidad para prosperar, sobre todo en el capítulo profesional. Muéstrate seguro y firme en tus decisiones, aunque en tu fuero interno no te terminan de convencer.

Se aproxima, tal vez lo conozcas hoy, algún tipo de convocatoria festiva, como cumpleaños o una cena con amigos, que dará pie a que reflexiones sobre tu vida. Por mucho que se empeñen algunos, el reloj biológico no para, y es hora de saber qué rumbo tomar.

Facilidad para comunicarte con personas con las que hace tiempo que no tienes contacto, especialmente con miembros de tu familia con los que compartes alguna responsabilidad. Buen día para resolver cuestiones bancarias, la suerte estará de tu parte en todo tipo de papeleos.

Quizás tengas que pasar más tiempo para observar algunos resultados; no trates de avanzar rápidamente si las cosas no funcionan así. Sin duda obtendrás los objetivos que te has marcado, pero trata de controlar tu excesiva ambición.