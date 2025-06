Tu ámbito más íntimo, el familiar y el de amigos, te proporcionará hoy suficientes satisfacciones como para no desear otra cosa que su compañía. Disfrutarás enormemente de estos momentos, sintiéndote querido y apoyado.

Habrás comprobado en los últimos días que la memoria compartida con los mayores de la familia será muy importante también para los más jóvenes, una manera de perpetuar a los que se han ido. No cresas que todo son batallitas de corte senil.

Llegan en breve muy buenas oportunidades para mejorar tu situación económica y laboral. Y deberás estar preparado, no te abandones a la indolencia total y ponte un poco al día.

No debes tirar la toalla ante situaciones que no te son favorables; si las cosas no van como tú quieres, deberás luchar para conseguir tus propósitos. Los amigos te proporcionarán mucha felicidad y te apoyarán en todo.