Horóscopo de hoy, lunes 5 de diciembre de 2022

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Las facturas pueden acumularse a partir de estos días y deberás hacer un recuento serio de los gastos antes de que te compliquen la vida. Seguro que hay conceptos que puedes aplazar para no pillarte los dedos.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Gran alegría por haber aprobado un examen difícil. Ahora ya puedes empezar a hacer planes de futuro con más base de la que tenías antes de saber tu éxito. Tu pareja no se alegra tanto como tú, y es que sabe que ahora es posible que tengas que viajar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Ha llegado el momento en el que tienes que demostrar lo que vales. Pasarás por una situación tensa e insegura, pero terminarás la jornada con satisfacción y convencimiento de que lo has hecho mejor de lo que esperabas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

El egocentrismo parece dominarte últimamente. Cuando tu planeta regente se empeña en esconder tu generosidad tras su esfera, sólo queda a la vista este egoísmo recalcitrante, que por otro lado no es lo que más domina en tu personalidad.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Los astros te dan hoy facilidades para todo lo relacionado con el trabajo, tanto si lo tienes como si lo estás buscando. Si estás en este último grupo, algo surgirá que, aunque a primera vista no parezca gran cosa, puede tener un buen futuro.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Jornada cargada de compromisos profesionales que tendrás que atender y que te llevarán casi a la extenuación. Tómate tu tiempo para desconectar y descansar a tope, y reponer fuerzas para los próximos días. Tu salud reclama más tranquilidad.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Se presentan diversas alternativas en cuanto a las relaciones sociales, y tendrás que elegir entre ellas, aunque lo más probable es que no acabes convencido de tu elección. No siempre se acierta, aunque te quedará el triste consuelo de que pudo haber sido peor.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Los astros no te ayudarán mucho en el terreno laboral; tus dudas no paran de crecer, no sabes con qué carta quedarte ni cuál tendrá más proyección de futuro. Debes consultar con las personas de más experiencia a tu alrededor, alguno de ellos te dará las claves.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Si has notado el fin de semana algo raros a los amigos de siempre, puede que hayas tenido algo que ver en el asunto, pero no le des demasiada importancia, se pasará con los días si es que son verdaderos amigos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Te levantas hoy emprendedor y aventurero, y los astros te pondrán las cosas a tiro en algunas de tus ideas. No obstante, piensa en la responsabilidad que tienes asumida si cuentas con familia o pareja estable. Seguramente serán una cortapisa a tus sueños.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Jornada complicada para las inversiones y la compra de aparatos domésticos, ya que eres un blanco fácil de engaños y estafas. Te crees todo lo que te cuentan tus hijos sobre lo que hacen cuando salen con los amigos, pero hoy pasará algo que te va a hacer desconfiar.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Vivirás una jornada de discreta alegría, porque finalmente completarás un asunto que te ha preocupado durante muchos días. Tendrás la ocasión de celebrarlo al final del día con la familia o los amigos. Podría tener suerte en los juegos de azar.