Mesura y sensatez. Parecerá un chiclé, pero no está de más recordártelo, por si acaso: controla un poco tus deseos e inquietudes emocionales, no hagas de tu vida personal el centro de absoluto de tu vida, o acabarás aburriendo a cualquiera.

Tus energías están muy reforzadas gracias al plan de relajación y descanso que te has propuesto seguir en tu vida. Notarás como disfrutas más y mejor de todas las pequeñas cosas que no tienen que ver con la rutina y el trabajo.

Una presunta metedura de pata no te deja vivir, creando incertidumbre, pero nada terrible ocurre. No somos perfectos, aunque tú no te permitas el mínimo fracaso. Está muy bien ser detallista, pero no sufrir por ello, el mundo no deja de ser un caos organizado.