ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Una cita importante requiere de un regalo fundamental. Pasarás gran parte del día pensando qué te vas a poner para la ocasión y qué puedes regalar a esa persona tan especial. El problema no es el dinero, sino acertar en el gusto.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

No podrás dar por concluido un asunto que venías preparando desde hace tiempo, y eso puede hacer que te hundas en el pesimismo, o, peor aún, en la autocompasión. Busca el apoyo de los tuyos, una visión distinta de las cosas oxigenará tu estado de ánimo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Hoy sentirás una mayor sensibilidad hacia los demás y te darás cuenta de que nos has sido todo lo receptivo que debieras con algún familiar. Busca el momento adecuado para hablar tranquilamente con él y ambos saldréis muy beneficiados.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Deberás hoy alegrarte por una buena noticia de tu entorno familiar o de amigos. Demostrarás que estás por encima de las envidias de las que en otras ocasiones has sido objeto, y tu imagen saldrá muy reforzada.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Buenas noticias procedentes del trabajo, que pondrán a prueba tu capacidad para desempeñar tareas de diversa complejidad. No dudes de tu fuerza y confía en tus posibilidades físicas y mentales. Cuida tus cambios de humor, no benefician a nadie.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Si alguien a tu alrededor está intentando manipularte, plántate y corta por lo sano. Es mejor para tu salud mental que hables con esa persona y pongas las cosas en claro. A nadie le gusta que le lleven por caminos que no ha elegido.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Puedes verte situado frente a algunos aspectos de tu vida pasada que querías ocultar a los ojos de quienes te tratan ahora mismo. Por muy doloroso que te resulte evocar determinados recuerdos, enfréntate a ellos con valentía y los superarás.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Puede que hayas aumentado de peso o dejado que tus articulaciones se desengrasen un poco. Es el momento adecuado de ponerte a plan, tanto en lo alimenticio como en lo deportivo. Cuando antes empieces, menos sufrirás de cara a las vacaciones.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Deberías aprovechar las oportunidades que te surgen ahora en el trabajo de cara a las vacaciones, necesitarás planificar tu futuro y ahora es el momento de probar tus capacidades. Los gastos imprevistos pueden desestabilizar tus cuentas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Con poco esfuerzo sabrás compaginar satisfactoriamente trabajo y distracción, consiguiendo que uno no interfiera en el otro. No abandonarás tus compromisos y atenderás las necesidades de los que tienes alrededor, pero encontrarás tiempo para ti mismo, para tus aficiones y, por qué no, tus pasiones.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Cuidado con el mal humor que destilas a causa de tus preocupaciones laborales o familiares, tu pareja no tiene por qué estar al tanto de las mismas y podrían irse al garete las sorpresas románticas que te tenía preparadas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Puede que un ser querido te pida consejo en un conflicto sentimental, y tu voluntad será de lo más positiva, aunque finalmente acabes dentro de una pequeña polémica. Aunque tu salud sea magnífica, tanta confusión puede llegar a aturdirte.