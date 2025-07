Hoy los astros nos invitan a mirar con honestidad esa parte menos luminosa del signo del león . No para juzgarla, sino para comprenderla. Porque en esa sombra también hay sabiduría, el poder de vernos tal como somos, sin filtros, sin escenarios.

En estos días de ocio, los excesos con la comida y la bebida te puede aguar la fiesta, incluso con alguna visita al médico. No deberías enfocar tu ocio solamente en los placeres de la buena mesa, hay otras muchas opciones que debes explorar.

No dejes que las pequeñas cuestiones domésticas sean un escollo para apartarte de la felicidad que la intimidad de la familia te proporcionará hoy. Mira para otro lado y sé un poco tolerante con los fallos de los demás.

Errar es humano, pero, por favor, no tropieces dos veces con la misma piedra. Los fallos enseñan a vivir, pero recrearse en ellos no aporta ningún beneficio. Y, de una vez por todas, deja de hacerte promesas y pasa a la acción. No atrases tu felicidad.