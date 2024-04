Los astros te conducen a momentos de renovación. Todas las señales apuntan a que necesitas mejorar en algunas cosas para conseguir los retos que te has marcado. La imagen externa no será decisiva, pero puede ayudar.

Por una vez, confía en tu buena suerte: aprende a sacar partido de las circunstancias, aunque estas no sean, a priori, las mejores para tus intereses. Aprende a ver lo bueno de cada situación; la actitud constructiva nunca viene mal.

Sé prudente, porque puedes causar cansancio entre los demás si monopolizas la conversación con tus cosas. Has disfrutado de experiencias muy buenas últimamente, sobre todo si has viajado, pero eso no te da carta de libertad para explayarte con los demás.