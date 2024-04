Si has pensado en tener descendencia es el momento de decidirlo. Que te no invada la rutina de la vida fácil, una vez que tienes tranquilidad económica. Todavía tienes muchas cosas que hacer, sobre todo con tu pareja.

Debes evitar las comidas grasosas y pesadas a toda costa si no quieres volver a caer en mal estado. Finalmente te estás recuperando físicamente después de unas semanas en las que no te sentías bien. Es importante que aprendas de esta experiencia, a veces subestimas la importancia de cuidar tu salud.

Si recibes una invitación directa de tipo sentimental, no lo tomes como una ofensa, seguramente has tenido tantas cosas en la cabeza que no has visto las señales previas, pero puede ser una gran oportunidad si no tienes pareja.