Vigila el estado de tu economía pues puedes tener problemas si sigues gastando como hasta ahora. En el amor, tu pareja puede darte algún quebradero de cabeza, pero no será tan importante como los desequilibrios que amenazarán tu cuenta corriente.

Te verás obligado a hacer unas cuantas cosas para las que no tienes ninguna gana. Desde dedicarte a las labores del hogar hasta un encuentro con una persona que trabaja contigo y con la que, hasta ahora, mantienes una relación de compromiso.

La vida afectiva pasa por un buen momento, pero no debes estar pensando siempre sobre si durará o no. En cuestiones de amor todo es posible. Si tienes unos kilos de más te convendría ponerte a una dieta ligera.

Necesitarás una buena alimentación para recuperar las vitaminas y el líquido que te falta. Además, no te viene nada mal para eliminar todas las grasas que comes entre semana. En cuanto a los planes del fin de semana aprovecha hoy porque mañana no estarás muy disponible.