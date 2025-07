Hoy, el horóscopo del día se inspira en ella, en su fuego, en sus luces y en sus sombras, para recordarte que cada signo también puede tener su momento hechicera. Porque todos llevamos dentro una parte provocadora, una voz que no quiere apagarse, un ego que a veces quiere el escenario entero.

Icónica, polémica, inolvidable, Sharon la Hechicera no fue solo una estrella del espectáculo ecuatoriano, fue una fuerza que mezcló sensualidad, talento y poder mediático , ya que su presencia en los escenarios era pura energía, como si los astros la hubieran diseñado para brillar sin pedir permiso.

Has soportado un considerable ritmo de trabajo para conseguir tus propósitos, sin embargo debes tomarte un respiro y relajarte para poder continuar la marcha. Si no aprendes a parar, no lograrás conseguir que tus proyectos se cumplan.