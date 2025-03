Tendrás la sensación de que el tiempo pasa muy rápidamente y que no te da tiempo a hacer lo que habías previsto. No te amargues la existencia y baja un punto tu grado de exigencia para ser más feliz.

Posiblemente tengas la razón, pero tu fuerte carácter te hacer perderla a ojos de los demás por tus malas formas. No puedes obligar con gritos a los demás para que vean a ver las cosas como tú las ves, tendrás que dialogar mucho más.

No es momento de conflictos ni de soluciones extremas. Aunque no vaya con tu carácter amoldarte a las opiniones ajenas, tendrás que darte una tregua y buscar compromisos o pactos con personas que no son de tu estilo.