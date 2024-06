El video, que se volvió viral rápidamente, acumuló más de 2 millones de reproducciones y recibió más de 280 mil me gusta, mostrando la repercusión del intento fallido del pasajero por seguir un consejo de internet, que indica que puedes llenar una almohada de cuello con toda la ropa que no quepa en el equipaje y así llevarla gratis . Según la publicación, el pasajero se negó a resolver el problema de manera amistosa con la aerolínea .

La situación ha generado una amplia discusión en redes sociales sobre los riesgos de seguir consejos no verificados en plataformas digitales. Los usuarios manifestaban que el lugar donde mejor se comportan siempre es en el aeropuerto, por ello no entienden el mal comportamiento del hombre. Este incidente sirve como recordatorio de que no todos los trucos virales funcionan en la vida real, y que las acciones pueden tener consecuencias legales significativas al intentar burlar las políticas establecidas.

El hombre, en lugar de aceptar el contenido dentro de su almohada, prefirió discutir con el personal del aeropuerto, intentó resolver la situación cuando ya habían finalizado el embarque y cerrado las puertas. Finalmente, las autoridades tuvieron que intervenir tras los gritos del hombre a otros trabajadores para que le permitieran subir al avión. El hombre fue escoltado por las autoridades fuera del aeropuerto de Orlando, Florida.