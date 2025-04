Con el paso del tiempo se descubrió que la versión nazi no era cierta y que el responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial no falleció el 1 de mayo, sino un día antes. Y que tampoco cayó en combate como un valiente líder militar, sino que se pegó un tiro en su refugio subterráneo.

En retirada permanente

Una tumba fría y hacinada

Entre contraofensivas y complots

"Todos me han mentido, todos me han engañado, nadie me ha dicho la verdad. Las Fuerzas Armadas me han mentido y ahora las SS me han abandonado", habría dicho el dictador, según un reporte de Guy Liddell, exjefe de la división de contraespionaje británica durante la Segunda Guerra Mundial.