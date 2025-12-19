Guía para el cuarto día de la Novena de Navidad 2025

La Novena de Navidad es una costumbre ecuatoriana y de otros países de Latinoamérica, la misma que se realiza todos los años, nueve días antes del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre.

Lee más: Claves para una cocción perfecta de pierna de chancho y pavo en Navidad

La Novena empieza el 16 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Inicia con la oración de todos los días: