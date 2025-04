El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, cumple 100 años

La novela El gran Gatsby, del autor estadounidense F. Scott Fitzgerald, este 10 de abril cumple 100 años desde su publicación, un siglo en el que ha pasado de ser clásico de la literatura a un fenómeno popular de marcada estética que abarca películas, musicales y todo tipo de eventos temáticos.

Cuando Scott Fitzgerald (1896-1940) publicó la novela, a sus 28 años, ya era considerado una de las voces de su generación gracias a obras como This Side of Paradise (Este lado del paraíso) y The Beautiful and Damned (Los hermosos y malditos), o la colección de relatos Tales of the Jazz Age (Cuentos de la era del jazz), que incluía The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamin Button).

Pero la que se convirtió en hito de literatura estadounidense del siglo XX es la historia del magnate hecho a sí mismo Jay Gatsby, narrada por su vecino, Nick Carraway, y sus legendarias fiestas en Long Island (Nueva York) en la era del jazz, empapadas por el alcohol clandestino de la Prohibición, antes 'crack' del 29.

Aquella reflexión sobre el "sueño americano", la riqueza y la clase social tuvo un gran impacto en la generación 'boomer' (nacidos entre 1946 y 1964) de EE. UU., ya que fue la primera que tuvo a 'Gatsby' como lectura obligatoria en el instituto, al filo de la adultez, y parece que no ha dejado de inspirar a las siguientes.

Fruto de ello son cuatro películas, como la protagonizada en 1974 por Robert Redford y Mia Farrow, y la de 2013, con Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan, esta última un festín visual con tal calado que muchos nativos digitales han conocido antes los 'memes' de sus escenas que los textos de la obra.