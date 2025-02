La pareja todavía juega diariamente, a pesar de que han estado viviendo juntos en Manchester desde marzo 2024. Y conocen a otros que han encontradoa su pareja a través de videojuegos: "Es una manera diferente de conocer a alguien", afirma Jess. "Hay tanto amor mutuo por algo que es más fácil enamorarse".Nate está de acuerdo. "Pude desarrollar mucha más conexión con personas en el ámbito del juego de lo que jamás pude lograr en una app de citas".

Nate y Jess (en la foto y en su interacción online), se enamoraron a través de un juego y no a través de una app de citas.

Nate y Jess no son los únicos. Según algunos expertos, los jóvenes de su generación están alejándose de las apps de citas y encontrando el amor en plataformas que no fueron específicamente diseñadas para el romance.

Cita por internet a los 30 ¿un punto de inflexión?

Y una carta dirigida en enero de 2024 a los accionistas de March Group Inc -dueño de Tinder y Hinge- señalaba que los más jóvenes buscaban "una manera menos presurizada y más auténtica de encontrar conexiones".

"La idea de usar un interés compartido para encontrar a alguien no es nueva, pero ha sido reinventada para este momento en particular; es una señal de lo que quiere la generación Z", dice Carolina Brandinelli, profesora asociada de la Universidad de Warwick (Inglaterra), cuya investigación se enfoca en las tecnologías digitales enfocadas a encontrar el amor.

El auge de las apps de hobbies

Un veinteañero de Londres explica que sus amigas la usan como una manera de coquetear con alguien que les atrae, inicialmente dando un "me gusta" a la ruta de ejercicio que hayan colgado en la plataforma. Strava dice que sus datos indican que uno de cada cinco de sus miembros activos de la generación Z ha salido en una cita con alguien que ha conocido a través de sus clubes de ejercicio físico.

"La comunidades de ejercicio físico [online] se están convirtiendo en lugares importantes para encontrar pareja", señala Nichi Hodgson, autora de The Curious History of Dating ("La curiosa historia de las citas"). Ella comenta que una amiga suya conoció a su pareja así, y ahora viven juntos.

¿Por qué el cambio?

La reciente caída en el número de usuarios también podría ser una respuesta a la manera en la que algunas apps funcionan; en particular, la herramienta de deslizar para seleccionar a una potencial pareja lanzada por Tinder en 2013 y que ha sido copiada ampliamente.

"Hace diez años, la gente estaba entusiasmada y hablaba abiertamente de las apps que usaban", dice Hodgson. "Ahora, el modelo de Tinder está muerto para mucha gente joven; ya no quiere deslizar más".

La pandemia pudo haber tenido un impacto también, explica el profesor Brian Heaphy, de la Universidad de Manchester, quien ha estudiado el uso de apps de citas durante y después de los confinamientos: "Durante la covid, las apps de citas se volvieron más como las redes sociales. Debido a que las personas no se podían reunir, buscaban cosas diferentes", afirma.

Aunque eso no siguió después de la pandemia, les "dio a las personas la sensación de que podía haber algo diferente a deslizar y no obtener respuestas, a todo lo negativo de la cultura de las apps de citas", comenta el profesor Heaphy.

Y en ese contexto, el hecho que los videojuegos o comunidades online como Strava o Letterboxd no estén diseñados para las citas puede ser atractivo. Al atraer a usuarios por una amplia gama de razones, hay menos presión en cada interacción.

"Esas apps no están ofreciendo una manera comercializada de romance, así que pueden parecer más auténticas", dice el profesor Heaphy.

Los humanos representados por Wochi y PurplePixel (en la foto) se conocieron jungando World of Warcraft, aunque aseguran que no iban en busca de amor.

Los integrantes de una pareja que se conocieron jugando World of Warcraft -que se identifican con los nombres Wochi y PurplePixel- dicen no estaban buscando amor. "Definitivamente no entré en el juego online para buscar pareja", asegura Wochi.