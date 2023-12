La búsqueda de la felicidad no es un tema nuevo , muchos anhelan encontrar la fórmula para llegar a ella fácilmente, sin embargo, tras más de 80 años de investigación, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard halló la respuesta.

Uno de los más sorprendes habla de la influencia de las relaciones saludables en la salud física de las personas a medida que estas envejecen, y se enfoca especialmente en el estrés.

"Si me sucede algo que me ha molestado, que es estresante, puedo ir a casa y hablar con mi esposa o llamar a un amigo, y si son buenos oyentes puedo sentir que mi nivel de estrés baja. Pero si no tengo a nadie así, si estoy aislado y solo, lo que creemos es que el cuerpo permanece en un bajo grado de "reacción de lucha o huida"".