“Según los Santos Padres, este pecado no se cometería casualmente, sino después de un hábito continuado en otros pecados que van deslizando al hombre hasta una postura de rechazo a la conversión a Dios. Por tanto, no es que este pecado no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios, sino que el hombre no da pie a ese perdón”, informan medios internacionales.

¿Por qué casi siempre Dios es un hombre?

Los creyentes aconsejan en redes sociales, la siguiente oración para pedirle perdón a Dios:

“Padre, el peso de mis pecados pesa mucho en mi conciencia y sé que no hay justicia en mí. Vengo a ti suplicando tu gran misericordia, y me arrepiento de todos los muchos pecados que he cometido contra ti tan gravemente. Señor, confieso que en mi orgullo y arrogancia incluso bromeé sobre tu existencia y te blasfemé en palabras y hechos, sin embargo, descubrí que enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el único sacrificio aceptable que podría pagar el precio por mis pecados.