Esta es la verdad detrás de Hello Kitty: ¡No es un gato!

Los personajes animados han dejado una marca indeleble en la cultura popular, y uno de los más emblemáticos es Hello Kitty. Este adorable personaje que capturó los corazones de millones alrededor del mundo, pero recientemente surge una revelación sorprendente que ha desconcertado a los fanáticos: Hello Kitty no es un gato.

Christine R. Yano, profesora de antropología y autora del libro Pink Globalization: Hello Kitty's Trek Across the Pacific, revela el enigma que rodea a este famoso personaje.

Según Yano, Hello Kitty es en realidad una niña pequeña que vive en los suburbios de Londres. Aunque su apariencia tiene rasgos felinos, como orejas puntiagudas y una carita tierna, su comportamiento y forma de andar son los de un ser humano.

Sanrio, la empresa creadora de Hello Kitty, confirmó esta revelación, explicando que el personaje, conocido como Kitty White, tiene una familia y un gato como mascota, pero ella misma no es un felino.

Este dato ha sido un punto de discusión entre los seguidores del personaje, quienes a menudo asumen que Hello Kitty es un gato debido a sus características faciales.

Desde su debut en 1974 en Japón, Hello Kitty ha evolucionado para convertirse en un fenómeno global. Creada por Yuku Shimizu y lanzada por Sanrio, el personaje ha adornado una amplia variedad de productos, desde útiles escolares hasta ropa y accesorios de lujo.

Su éxito se basa en su mensaje universal de amistad, bondad e inclusión, así como en su diseño minimalista. La ausencia de una boca en el diseño permite a los aficionados proyectar sus propias emociones en ella, contribuyendo a su atractivo duradero.

Infobae informa que Hello Kitty mide el equivalente a cinco manzanas de alto y pesa tres manzanas, un dato que refleja su personalidad caprichosa y encantadora, lo cual facilita su aceptación en diferentes culturas y edades, consolidando su lugar en el corazón de los fanáticos de todo el mundo.

