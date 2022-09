“El tercer lugar habría sido mejor”: el ganador de la lotería que lamenta su suerte

"Ojalá no hubiera ganado", señala. "El tercer premio habría sido mejor".

"Me llené de alegría cuando gané", cuenta en un video publicado recientemente. "Había gente y cámaras en la casa y estábamos felices".

"No puedo salir de casa, no puedo ir a ningún lado. Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico".