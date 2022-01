El país en el que preguntar a la gente por su edad es una necesidad

Aunque Bennett no lo sabía, había usado una versión casual e informal del "gracias" que se habría interpretado como grosera e insultante si hubiera sido coreano.

"No me di cuenta de que había tantas formas de agradecer. Siempre pensé que gracias era gracias", dijo Bennett, quien tiene ahora 33 años.

Compartir libremente su edad o su año de nacimiento no es simplemente una convención social. Es un contrato social que establece el orden y la jerarquía entre los hablantes.

"Es por eso que la gente siempre se pregunta la edad entre sí. No porque estén necesariamente interesados en cuántos años tiene el otro, sino porque realmente necesitan dar con el estilo de habla adecuado", agregó.

Una pregunta fundamental

Pero para entender por qué la edad no es solo un número en la sociedad coreana se necesita conocer el impacto del neoconfucianismo.

Ro explicó que las enseñanzas del filósofo chino Confucio (551 a 479 a. C.) surgieron durante un período de agitación en la historia de China.

"Se requiere mucho cuidado y plática para encontrar los estilos de habla correctos. Y si se usa el incorrecto, puede crear muchos conflictos y no se podrá entablar una coversación con éxito", dijo Kiaer.

Explicó que si bien la edad juega un papel importante en la determinación del estilo del habla, no es una regla de aplicación estricta y rápida.

En un artículo de 2019 publicado en la revista Discourse and Cognition, Kiaer incluyó más de 100 incidentes graves de agresión física en Corea del Sur entre 2008 y 2017 que se produjeron después de que se percibiera que uno de los participantes en una conversación había tendido inapropiadamente a un discurso banmal o informal.

"Lo fascinante es que esto es difícil no solo para los no coreanos, sino también para los coreanos", dijo Kiaer.

Hubo una pausa. Me di cuenta de que Kiaer estaba tratando de decírmelo suavemente.

Aunque claramente yo era la persona de más edad en esta situación, ella era parte de mi familia política, una relación muy particular en la cultura coreana, y la acababa de conocer.

Kiaer me explicó que podría haber seguido usando jondaemal, o debería haber negociado y haberle pedido permiso para hablar con ella de manera informal.

"Creo que es muy importante aprender las estructuras gramaticales formales, porque no querrás parecer grosero por accidente", dijo.

Asimismo, hay una serie de gestos y comportamientos no verbales que corresponden a lo que se espera de quien está en el peldaño más bajo de la jerarquía social.

"No estás nervioso, pero eres consciente", dijo Bennett. "Estoy viendo la velocidad a la que están bebiendo su cerveza y voy a igualar eso. Me aseguro de que sus vasos estén llenos para que cuando vayamos a brindar, no sea un momento incómodo".