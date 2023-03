ARIES (21 marzo - 20 abril)

Saldrá el sol en el terreno amoroso. En realidad, brillará más que últimamente, que ya ha estado muy presente. Controlarás tu peso, pero con menos continuidad, ya que te importa poco tu imagen. Conocerás a alguien importante que puede ayudarte mucho en tu carrera profesional.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tus dudas éticas y morales no parecen aclararse y tus convicciones de toda la vida empiezan a peligrar. Ya has probado a intentar salir con tus propios medios del embrollo; ahora háblalo con quien tengas más confianza y comenta tus preocupaciones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

No te dejes arredrar por los problemas físicos que puedan afligirte en estos momentos. No llegarán a mayores, pero para ello deberás cuidarte y llevar una dieta sana y equilibrada, de lo contrario te verás afectado por algún problema de tipo circulatorio.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Saturno, el planeta de las responsabilidades, de la organización y el método, te pondrá en la senda de las tareas que no puedes aplazar ni por un momento. Un poco de ayuda exterior no te vendrá mal, así es que no seas egocéntrico.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Probablemente estés asistido de toda la razón en la gran discusión que se te presentará hoy, pero no fuerces las cosas ni trates de llevar a la gente a tu terreno con maneras poco sutiles. Se trata de convencerles, y por las bravas no conseguirás tu propósito.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

La jornada se presenta muy interesante desde el punto de vista emocional, porque recibirás mucho más apoyo del creías de parte de una relación que pensabas más superficial. Te asaltará la necesidad de hacer planes de futuro.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Profesionalmente encontrarás apoyos que tú mismo te has procurado poco a poco, pero, atención, no de dejes engañar por las apariencias: podrías tener datos para desconfiar de los planes que se orquestan a tu alrededor.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Hoy es un día gris. No vas a tener grandes alegrías, pero tampoco pasará nada malo. Seguirás tu rutina de fin de semana y no entorpecerás las tareas de tu pareja. Ella no te pedirá grandes esfuerzos y tú estarás cómodo “no haciendo nada”.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Pon toda tu fuerza y corazón en aquello que quieres conseguir en el terreno profesional. No te dejes llevar por la pereza. Hay señales de tu cuerpo que sólo tú puedes interpretar mejor que nadie. Haz vida sana y más deporte.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Te sientes fuerte como para enfrentarte a una ruptura y no esperarás más, porque eres de la opinión de que cuanto más se alarguen las cosas, más cuesta deshacerse de ellas, aunque tendrás en cuenta la opinión de algunas personas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Tu sentido de la amistad debería contar con unos límites bien claros, porque te encontrarás haciendo cosas que no debes por alguien que tal vez no te lo agradezca como es debido cuanto te toque a ti recibir el favor.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Tienes importantes proyectos en marcha, que tienden a generar situaciones de especial exigencia. Si vas paso a paso, podrás lograr las mejores condiciones para una realización económica justa. Ten paciencia, y tus esfuerzos obtendrán recompensa.