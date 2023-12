El planeta Mercurio lleva muy buenas sensaciones a los Aries en el terreno profesional a partir de este lunes. Se abren posibilidades de progresar en tu campo o de abrir nuevas puertas que has estado atisbando, también en el terreno de los estudios.

Te has recuperado lenta pero seguramente de la caída de ingresos de los últimos tiempos, y continuará la buena racha. Si trabajas por cuenta ajena, procura moverte con pies de plomo y no confíes demasiado en las buenas palabras si no se ven reflejadas con hechos.