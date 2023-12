La discreción y la prudencia serán tus mejores aliados en estos días , sobre todo en las cuestiones relacionadas con los negocios. No arriesgues tu dinero en aventuras que no estén garantizadas o pondrás en riesgo cosas que te ha costado mucho conseguir.

Pequeños problemas de salud , relacionados, muy posiblemente, con el aparato digestivo, pueden impedirte estar al cien por cien. Ten paciencia y huye de los excesos, ya tendrás tiempo de demostrar tu valía. Ahora mismo, no estás para grandes alardes.

Si te gusta seguir siendo un espíritu libre, tendrás problemas con tu pareja , quien te irá pidiendo progresivamente mayores grados de compromiso. Si no estás dispuesto a trazar planes de futuro, verás que es el momento de volver a la soltería.

Los nubarrones en lo sentimental no acaban de disiparse , seguramente por falta de diálogo. Por muy desproporcionada que fuera la reacción del otro ante tu fallo, lo mejor es que tiendas puentes y arregles un fin de semana que puede ser desastroso.

No te confíes, por mucho tiempo que haya pasado , no se te ocurra desvelar a nadie ese secreto sobre tu vida personal que hasta ahora habías guardado con tanto celo. Los chismorreos pueden hacerte más daño del que piensas.

No deberías justificarte tanto cuando compruebas que has cometido un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Debes luchar también contra los aspectos más conformistas de tu personalidad, verás que puede mejorar sin demasiado esfuerzo.