Vas a recibir respuestas en el campo profesional que llevabas días esperando... pero no van a ser muy positivas. Si estás buscando trabajo puede que sea una negativa, y si ya lo tienes puede que ese ascenso que habías pedido no te sea concedido.

Hoy destacarás positivamente en el trabajo. Aunque no te faltarán tareas actualizarás todo el cúmulo que tenías pendiente. En lo sentimental, puedes recibir una noticia desconcertante. Tómate tu tiempo para digerir y poder actuar en consecuencia.

Los astros se confabulan para que lo pases realmente bien a la salida del trabajo. Que hayas empezado a trabajar no significa que ya no puedas salir por la noche. Tus amigos empiezan a cansarse de tus excusas.

Te llevarás un pequeño susto de salud, que no tiene demasiada importancia, aunque debes cuidarte para que no vaya a más. Si has pensado en cambiar de casa, es un buen momento para observar el mercado.