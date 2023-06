Te has llevado en los últimos días sorpresas muy agradables con personas que en principio no valorabas. Es una especie de mensaje para que de ahora en adelante te abras más a nuevas experiencias porque en ocasiones tu personalidad se cierra demasiado y te perjudica.

La sexualidad es un tema que te tiene preocupado. Parece que no te pones de acuerdo con tu pareja sobre cómo afrontarla, ya que cada uno tiene un punto de vista diferente al respecto. Es recomendable que hablen del tema antes que se convierta en tabú.

Tendrás que esforzarte para comunicarte mejor con tus amigos y demostrarles que los quieres, últimamente te has alejado de ellos en busca de tus propios intereses, sin darte cuenta de que pueden ser complementarios.

Mucha precaución, no tendrás el valor ni la vitalidad suficiente como para salir intacto de la práctica de algún deporte de grupo competitivo, necesitas una mayor concentración, y te pueden afectar las caídas y golpes.

Trata de buscar una renovación constante en tu relación de pareja. Es fundamental para no llegar al aburrimiento y caer en la pereza. La rutina no te ayudará, tienes que buscar novedades y sorpresas.

La proximidad de una despedida hará que te des cuenta del tiempo que has perdido y del que te queda por aprovechar. Tenderás a establecer demasiados planes en un periodo de tiempo escaso, en el que no hay horas físicas para materializarlos.

Tendrás ánimos suficientes como para emprender una aventura arriesgada en el campo sentimental. Hoy te has levantado con mucha fuerza y con ganas de disfrutar la vida que tienes por delante. La ves demasiado corta y eres consciente de ello. Te meterás en algún que otro lío.

Tienes un buen día a la vista. Aunque la paciencia no es una de tus virtudes, hoy harás buena uso de ella y sabrás tomarte un respiro cuando lo necesites. No podrás evitar que te afecte el estallido de una persona cercana, aunque los motivos no tengan nada que ver contigo.