Necesitarás urgentemente tomar el control de tus asuntos de la forma más enérgica que puedas. Saturno, el planeta de las responsabilidades, está promocionando tu signo y debes aprovecharlo para sacarte de encima algunas cosas que no te gustan.

Tu situación económica es estable, aunque en estos días es probable que notes algún movimiento en tu cuenta que no sabes muy bien de dónde viene. Tendrás que hacer memoria para acordarte de los gastos con la tarjeta de crédito.

Las inversiones que hayas podido hacer en estos días pasados pueden sufrir hoy un revés y poner en peligro grandes cantidades de dinero. No debes hacer nada sino esperar, las decisiones apresuradas en este sentido serán perjudiciales.

Quizás tu intuición no se encuentra en el mejor de sus momentos, y eso se nota enseguida. En el trabajo sentirás que te falta iniciativa y creatividad. En casa no serás el problema en proponer soluciones a los conflictos más cotidianos. El mejor medio de transporte hoy son tus piernas.

Administra mejor tus recursos. Hoy te darás cuenta de que no tienes orden. No lograrás sacar el máximo provecho de tus provisiones internas si no las mides un poco. Te gusta la espontaneidad pero debes combinarla con la lógica.