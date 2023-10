Tendencia al abatimiento total, rayano en la depresión , en un día señalado por el aburrimiento. Si no has disfrutado de vacaciones, es urgente que lo hagas si puedes. En cualquier caso, debes distraerte con cosas nuevas.

La soledad no buscada, a causa de un viaje de trabajo o motivos similares , te llevará a un estado de extrañeza contigo mismo y con tu entorno. Encontrarás el camino de expresar tus sentimientos hacia tu pareja y entrar en un estado de tranquilidad.

Debes buscar a toda costa la serenidad, tanto en tu vida pública como privada, sobre todo procurar que ésta última no reciba los peajes que no quieres o no puedes pagar en la primera. Un pequeño desengaño te lo hará ver claro.