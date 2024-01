No debes tener celos sin motivos , ya que podrías provocar una crisis en tus relaciones de pareja. Intenta controlar tu genio y no quieras llevar siempre la razón en todo. Escucha más a los demás y así resolverás muchos problemas.

Vivirás un día tranquilo, con suficiente tiempo para organizar tus cosas y pensar en los temas que te preocupa n, pero pese a todo, no conseguirás salir de un ensimismamiento paralizante. Es tiempo de descansar y esperar mejores días.

Las expectativas laborales pueden tambalearse de la noche a la mañana , pero no debes permitir que esto influya en tu autoestima. Sabes que estas cosas van por rachas y que se pueden volver a poner en pie en cualquier momento.

Alguien cercano se preocupará por ti de forma sincera , no caigas en el error de pensar que simplemente está cotilleando. Ten siempre presente que el diálogo es la mejor herramienta para arreglar malentendidos.

Debes asumir que no puedes con todo y aunque te moleste, intenta compartir y delegar en las personas que tienes a tu alrededor y están dispuestas a prestarte todo tipo de ayuda. Tu economía no pasa por los mejores momentos; no es tiempo de gastar.