Baja a la tierra y ponte a trabajar duro porque el día te surtirá de buenas oportunidades de proyección , y es el momento de no despistarse y aprovecharlas. Si vienes descansado del fin de se mana, pues mucho mejor

Tienes que tomar en estos días algunas decisiones que afectarán a tu futuro más inmediato en los estudios o en el trabajo, pero no podrás demorarlo más, para ello contarás con los buenos consejos de un familiar.

Valorarás convenientemente la amistad de algún compañero de trabajo , ya que te será de gran ayuda en este día, dando por ti la cara en una situación injusta. Eres consciente de que le debes una, aunque él no haya actuado para cobrarse una deuda.

Es posible que hayas ido aplazando el tema de poner tu cuerpo a tono con las exigencias de tu vida , sobre todo si padeces de alguna dolencia que limite tu libertad en ese terreno. Tendrás claro que ha llegado la hora y no puedes dejarlo por más tiempo.

Los astros te llevarán hoy a tomar decisiones sobre aspectos de tu vida que no te interesa mantener en estos momentos. No tendrás que hacer grandes esfuerzos para ello, porque se tratará de cuestiones materiales que has ido aparcando por pereza.