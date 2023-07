Es posible que las cosas se compliquen en tu trabajo, porque necesitas acabar algunos temas y alguien no estará por la labor, porque no comprende que has dedicado mucho tiempo a ello. Diálogo y paciencia se harán imprescindibles.

Parece que no te importa nada de nada lo que piensen los demás sobre la decisión que has tomado en cuanto a tu vida personal, pero la verdad es que te preocupará y mucho. Te verás forzado a compartir esa preocupación con la persona que tienes a tu lado.

Esa indecisión que te caracteriza va a ser una pieza clave para no precipitarte a la hora de comprar o no esa casa que te ofrecen. Quizás pienses que estás perdiendo una oportunidad, pero a la larga no te arrepentirás de no haberte decidido.