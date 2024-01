Salud y amor. Esas son tus dos grandes estrellas en el día de hoy. En el trabajo no habrá nada especial que resaltar, y en las relaciones con tu familia mejor no meterse. Buen momento, por tanto, para compartir buenos momentos con la pareja o salir a buscarla.

Tu relación de pareja está pidiendo a gritos que pegues los pies en el suelo. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que aún no han llegado.

Hoy es un día de descanso y así te lo vas a tomar. No tendrás grandes planes y tampoco grandes aventuras. Los astros no te han querido desequilibrar el día y no han preparado grandes sorpresas. Tan sólo, un poco de movimiento en el terreno de la salud, pero puede que no de la tuya.