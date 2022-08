El hombre que voluntariamente dejó de hablar durante 17 años cuenta qué lo motivó al silencio

Ver las aves y la gente que intentaba salvarlas lo impactó tanto que sintió que tenía que hacer algo.

"Mientras lo hacía, algo comenzó a suceder. Empecé a disfrutarlo. Empecé a disfrutar de vivir donde vivía y no tomar en mi coche e irme a la ciudad o a comprar gangas en las tiendas... Me volví parte del lugar en el que vivía".

Encontrones

"¡No es increíble! Como antes me movía tan rápido, tenía muy poco tiempo para darme cuenta de lo que me rodeaba; salir del automóvil para mí fue una oportunidad para experimentar mi entorno a un ritmo humano".

Un regalo

"Así que me levanté esa mañana y me quedé en silencio".

"Durante ese voto de silencio de 24 horas, me di cuenta de que no había estado escuchando a nadie, y de que ahora que lo estaba haciendo, posiblemente podría aprender algo".

"Porque me sentí bien pues me di cuenta de que estaba aprendiendo. Y cuando caminaba en la naturaleza, sentía que era realmente un lugar que necesitaba explorar. Era algo que necesitaba hacer".

Un año hacia el este

Cerrando el círculo

"El director del programa dijo: 'John, ¿estás listo para estudiar? Y me vacié los bolsillos y me dijo: '¡Ah, no tienes dinero!' Sacudí la cabeza y me dijo: 'Vuelve mañana'".