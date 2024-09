Por mucho tiempo, no había tenido una erección, le confió: "Es como una llanta pinchada".

"He ido a muchos médicos y gastado un montón de dinero, y ninguno de ellos me ha hecho ningún bien".

"He tenido muchos casos como el suyo", le respondió el doctor. "He usado sueros, medicinas y electricidad para hombres sexualmente débiles. No creo que haya beneficiado a ningún paciente con ninguno de ellos".