El británico que perdió US$250.000 víctima de una boda falsa en Ucrania

No muy lejos estaban los que James pensó que eran los padres de Irina y 60 invitados, también vestidos de punta en blanco.

A medianoche, James estaba solo en el hospital, enfermo tras consumir una bebida sospechosa. Estaba casado, pero no con la mujer que amaba.

James no es su verdadero nombre.

Tal es su vergüenza que en Reino Unido no le contó a nadie su historia, ni siquiera a su familia.

¿Sherlock Holmes?

"No trabajamos con la policía, usamos métodos psicológicos", dice entre risas.

Pero James dice que no vino a Odessa en busca de amor.

Luego, durante el invierno, una fuerte nevada detuvo su trabajo en Odessa. No había mucho que hacer, así que Julia le sugirió que a James tener una cita con una de sus amigas.

"Inmediatamente me contó que tuvo dos matrimonios anteriores y por qué no quería volver a casarse con un ucraniano", cuenta James.

James se divirtió con Irina, pero nunca estaban solos. Irina hablaba un poco de inglés y James no hablaba ni ruso ni ucraniano. Entonces, como es el caso de gran parte de la escena de las "citas" de la ciudad, una traductora, en este caso Julia, siempre estaba allí y cobraba hasta US$150 por día.

"Me regalaste un cuento de hadas real. Y muchas gracias por eso... creo en ti. Solo puedes darme felicidad. Te amo", dice un mensaje que Irina le envió a James.

La traductora Julia siempre estaba ahí e Irina le dijo que no creía en el sexo antes del matrimonio.

Comprometido con Irina

Purpurina cae del techo mientras la balada de Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, resuena en la sala. Era noviembre de 2016, 11 meses después de su primera cita.