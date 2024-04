Más allá de la estrella Michelin, Victoria & Albert's ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su excelencia culinaria y servicio. Manteniendo el premio AAA Five Diamond desde el año 2000 y recibiendo el Forbes Travel Guide Five Star desde 2018, junto con el Wine Spectator Best of Excellence, estos galardones resaltan el compromiso del restaurante con la calidad y la innovación gastronómica.

La Guía Michelin destacó el crecimiento significativo de la escena culinaria de Florida, reconociendo la consolidación del estado como un destino atractivo para los amantes de la alta cocina.