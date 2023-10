Su dilatada historia se remonta al 1 6 de octubre de 1923 , cuando Walt Disney y su hermano Roy O. Disney fundan The Disney Brothers para continuar produciendo la serie animada "Alice Comedies".

El reconocimiento del público al ratón hizo que Walt (Chicago, 1901) estrenara en 1937 "Snow White and the Seven Dwarfs" ("Blancanieves y los Siete Enanitos", en español) -el primer filme animado de su repertorio-, que les permitió ingresar 1,5 millones de dólares, diez veces lo que habían invertido.

Fue tal su impacto en las arcas del estudio que las ganancias se destinaron a la construcción de su nuevo campamento base en la ciudad de Burbank (California), donde se mudaron en 1940 para avanzar en otros títulos que tampoco pasaron desapercibidos: "Pinocchio" (1940), "Dumbo" (1941) y "Bambi" (1942).