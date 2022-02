Día del Amor: qué es "hardballing", la nueva tendencia de la generación Z para iniciar relaciones románticas

Lakshmi Rengarajan creadora del podcast "Paired by the People", dice que la pandemia ha creado el ambiente perfecto para esta nueva tendencia.

La vida es preciosa y corta, así que, para una multitud exigente, no hay tiempo que perder con relaciones románticas indefinidas.

"Cuatro requisitos básicos"

Para Mary [no es su nombre real], de 25 años, el mundo de las citas en Nairobi, Kenia, es "difícil".

"He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le ha gustado mi éxito profesional y ha querido que me encogiera", le cuenta a la BBC.