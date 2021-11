Día de Muertos: Pomuch, el pueblo de México donde sacan los cadáveres para limpiar sus huesos

El proceso de limpieza

El futuro de la tradición

"Además, esta vez están más sucios de lo habitual porque el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia y porque falleció mi mamá. Así que este año no podíamos faltar", comparte con una sonrisa.

Cuando se le pregunta a Hernesto Pool si comprende que muchas personas no entiendan su tradición, responde sin dudar. "Esto no es algo macabro, no es algo de miedo. En Pomuch no se adora a la muerte, se le respeta y se da el valor que merece, que es el paso de la vida".