Durante casi toda la historia de EEUU., lograr un divorcio fue difícil. Muchos estados lo prohibían completamente, mientras que otros lo permitían solo en circunstancias limitadas; típicamente por crueldad, abandono o adulterio. Las desdichadas parejas casadas que no pudieran probar esas “culpas” estaban efectivamente atrapadas.

¿Para qué sirve el matrimonio, en todo caso?

El matrimonio es un estado legal que confiere derechos y beneficios importantes a los casados, y estos derechos y beneficios no tienen nada que ver con el amor. De hecho, el propósito de estas ventajas es darles a las parejas razones no amorosas para casarse.

En su reciente libro The Two-Parent Privilege: How Americans Stopped Getting Married and started Falling Behind (“El privilegio biparental: cómo los estadounidenses dejaron de casarse y empezaron a quedar rezagados”), la profesora de economía Melissa Kearney arguye que esta ventaja es significativa y amplia.

El “acuerdo marital”

Mi libro, You’ll Do: A History of Marrying for Reasons Other than Love (Me bastas: una historia de las razones para casarse fuera del amor), también explora esta historia y muestra como los estadounidenses pasaron de alentar el acuerdo marital a verlo como algo dañino, tanto para las parejas como la institución del matrimonio en general.