Sin embargo, esto no ha impedido que los expertos señalen imprecisiones. Cuando se lanzó el primer tráiler de Gladiator II en julio, los historiadores se apresuraron a explicar por qué la arquitectura era incorrecta, que los romanos no tenían periódicos para leer y que no se reunían en cafés.

Toques reales

"Traían animales extraños de todo el imperio para luchar", dice Paul Belonick, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, que también escribió Restraint, Conflict, and the Fall of the Roman Republic.