Cuál es lenguaje secreto de las sectas (y cómo ha penetrado en otras áreas inesperadas de la vida cotidiana)

Empezó siendo un término para nombrar a comunidades de miembros que compartían ideologías o creencias que los diferenciaban de otros conjuntos más grandes, quizás nuevas o poco ortodoxas, pero no necesariamente nefastas.

No fue hasta mediados del siglo XX que la palabra comenzó a ganar su reputación más oscura. El surgimiento de tantas religiones alternativas asustó a los conservadores, y las sectas se asociaron con charlatanes, herejes y pecadores.

Palabras clave

Si bien el lenguaje utilizado por las sectas es la clave para atraer miembros, no funciona por sí solo para "lavarle el cerebro" a una persona para que se una, aclara la experta en idiomas Amanda Montell, autora del libro "Cultish: The Language of Fanatism" (De culto: el lenguaje del fanatismo).